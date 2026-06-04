老後資金に余裕がある家庭では、日々の生活費に追われる不安は少ないかもしれません。しかし、経済的な余裕がそのまま夫婦関係の安心につながるとは限りません。退職後は、時間の使い方や交友関係、お金の使い道が変わりやすく、それまで見えなかった価値観のズレが表面化することがあります。「少しくらい楽しんでも」…余裕ある老後に生まれた油断敏夫さん（仮名・71歳）は、長年勤めた企業を65歳で退職しました。現在の年金収入