「うちの親はまだ元気だから大丈夫」と思っていても、介護の始まりはある日突然、なんの前触れもなくやってきます。本記事では、親の介護の事前準備不足と兄妹間の溝が原因で、退院直前に途方に暮れてしまった事例をもとに、要介護になる前にやっておくべきだった4つのことについて、CFPの山粼裕佳子氏が解説します。40歳で出戻り…母娘の穏やかな「二人暮らし」「あ〜、もう、今まで何もしてこなかったのに口出ししないで！