5月30日（土）に放送した「ブレイクスルー」（毎週土曜 午前10時30分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で配信中！※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。【動画】都市鉱山に眠る資源をフル活用 95％以上を再資源化する独自手法とは？多くの資源を輸入に頼る日本にとって、パソコンやスマホなど家電製品に含まれる金やレアメタル、いわゆる「都市鉱山」の活用は欠かせない