鶏の尻尾の付け根にある三角形の肉で、脂が乗ったジューシーな味わいで人気の「ぼんじり」。【写真】三角形の部分が、ぼんじりの油壺今、SNS上ではそんなぼんじりの下処理が大きな注目を集めている。「ワイ氏、半世紀生きてきて『ぼんじりは下処理が必要なんですよ！』ということを知る」とその模様を紹介したのはふゆ★ちんさん（@fuyuchin）。スーパーで100グラム59円のぼんじりを発見したふゆ★ちんさん。ネットで調べながら臭