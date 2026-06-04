「デカ盛りハンター」（金曜夜7時25分）。5月29日（金）に放送した「なにわ男子藤原興奮！ 高さ43cm爆盛りかき揚げ丼で大接戦！」をプレイバック！【動画】食費月15万円の二児の母が覚醒！＜総重量5.5kg＞爆盛りかき揚げ丼バトル大食い界の絶対女王・アンジェラ佐藤に、令和の新世代怪物タッグが挑む！東京・国立市の和食店「深川 つり舟」が用意したのは、高さ43cmの爆盛りマウンテンかき揚げ丼。1.5kgのご飯の上に、桜エビやタマ