私はケイコ。夫のユウダイ、息子のリュウタ、娘のミワと4人暮らしをしています。夕食時、夫はいつものように仕事の自慢話をしていました。でも、ことわざの意味を間違えていたので指摘すると、途端に不機嫌に。娘がスマホで調べ、私の言い分が正しいとわかった途端、夫は「馬鹿にするな！」と大激怒しました。挙句の果てには、「出ていけ！」とまで言い出す始末。普段、家事も子どものことも何もしないくせに、一体何を考えている