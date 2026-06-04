陽子さんには、子どもの頃から優秀で自慢の息子・タダシさんがいます。お互いに離婚したため、アパートで2人暮らしをはじめました。陽子さんはいつでもタダシさんの味方で、まさに運命共同体。「2人なら大丈夫」そう思ってなんでも協力してきたけれど、信じていた息子の正体は……？第29話母さん！？【タダシの気持ち】【編集部コメント】タダシさんは陽子さんの態度がガラリと変わってしまったことが信じられないようです。いつ