茨城県特産のブランドメロンの魅力を楽しむ初夏の飲食フェア「食べて投票！KING vs QUEEN いばらきメロン総選挙」が、6月4日（木）から期間限定で、東京・渋谷ヒカリエにて開催される。【写真】王道から変わり種まで！ブランドメロンを贅沢に使用したメニュー一覧■初夏を感じる期間限定フェア今回開催される「食べて投票！KING vs QUEEN いばらきメロン総選挙」は、メロンの生産量日本一を誇る茨城県の2大ブランドメロンと