2024年4月、北海道旭川市の神居大橋の欄干から当時17歳の女子高生Aさんを落として水死させたなどとして殺人、不同意わいせつ致死、監禁の3つの罪に問われた内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判が6月３日、旭川地裁であった。 〈画像〉「暴力団員は私のことを分かってくれる人」反社と付き合いがあった内田被告は刑事とも不倫していた。スッピン姿や小西受刑囚の写真も この日は検察側の被告人質問が行われ、殺意の認否に関する矛盾を