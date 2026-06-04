雲仙・普賢岳の大火砕流から35年を迎えた3日、島原市で犠牲者を追悼する「いのりの灯」が行われました。 「いのりの灯」は大火砕流の犠牲者を追悼し、災害の教訓を子どもたちに伝えようと行われ今年で20回目です。 島原半島の69の小中学校などの子どもたちが作った約2000個のキャンドルには、ひとつひとつにメッセージが添えられています。 （児童） 「安らかにお眠りください(と書いた)もう