福岡管区気象台は4日、県内を含む九州北部地方が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。 県内を含む九州北部地方は、前線や低気圧の影響で曇りや雨となっています。 4日の午後から大気の状態が不安定となる見込みで、福岡管区気象台は4日「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。 去年は5月16日頃とかなり早い梅雨入りでしたが、ことしは平年並みとなりました。 気象台によりますと、梅雨前線は現在、