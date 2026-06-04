今シーズンB1初制覇を成し遂げた長崎ヴェルカは3日、ファン感謝祭を開催しました。 （松本 健児リオン 選手） 「ばり正々堂々戦い抜くことを誓います」 3日に長崎市のハピネスアリーナで開催された「超VELCAファン感謝祭」。 選手たちは「ホワイト」と「ネイビー」の2チームに分かれ、シュートによるスキルリレーや絵心が試される戦いなど5つの競技で対戦しま