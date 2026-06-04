今季早くも2勝目を挙げたショットメーカー河本結。フェードが持ち球の彼女のスイングをプロコーチの南秀樹が分析。アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】左に踏み込みながら、頭は右に残して打つ河本のドライバースイング◇◇◇【ヒール寄りにセットして引っかけ防止】アドレスを後方から見ると、フェースのヒール寄りにボールをセットしています。フェードヒッターは、センターからややヒール寄