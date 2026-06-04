セキ・ユウティン（中国）が自身のインスタグラムを更新。「夕日綺麗」と一言だけ記すと、愛犬・福宝と一緒に海辺に立つ写真を投稿した。【写真】「後ろ姿も美しい」海辺に立つセキ・ユウティン（全3枚）今週は新潟県長岡市で開催される「ヨネックスレディス」に参戦するユウティン。この写真は、日本海に沈む夕日の美しさで人気を集めるネイチャーランド椎谷で撮影したものだ。ユウティンはじっと夕日を見つめているが、福宝はカ