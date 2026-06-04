お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（43）が2日、自身のインスタグラムを更新。長女と愛犬のほほ笑ましい写真を公開し、成長した娘の姿に反響が寄せられている。【写真】「めっちゃ可愛いすぎる」藤森慎吾が公開した、長女の“お散歩ショット”藤森は、太陽や女の子、犬の絵文字を添えて写真を投稿。青空の下、長女と愛犬が散歩する様子を後ろから捉えた1枚で、娘はデニムのオーバーオール姿で愛犬のリードを持ちなが