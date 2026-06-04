気象台は、熊本県を含む九州北部地方が梅雨入りしたと見られると発表しました。午後は激しい雨に注意が必要です。 【写真を見る】九州北部が"梅雨入り"去年より19日遅く平年と同じ日降水量ほぼ平年並 前線の影響で、県内は朝から雨が降っていて、この先1週間も、くもりや雨の日が多い見込みです。 昼過ぎから激しい雨に注意 福岡管区気象台は午前11時に「九州北部地方が梅雨入りしたとみられる」と発表しました。 梅雨入