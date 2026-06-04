現金やスマホを盗んだとして暴力団の組員の男らが逮捕された事件で、警察は新たに公開手配していた28歳の男を逮捕しました。 警察によりますと、窃盗などの疑いで逮捕された大阪府堺市に住む藤原朋輝容疑者（28）は今年3月、堺市北区の会社の事務所に侵入し、現金5万円などを盗んだあと、泉南市の店舗でスマートフォン60台を盗んだ疑いが持たれています。 警察が3日、指示役とみられる藤原容疑者を公開手配したと発表した