中東情勢の緊迫化に伴い原油価格などが高騰していることを受け、熊本県は中小企業の資金繰りを支援するため、利率を抑えた特別な融資制度を設けます。 【写真を見る】【原油高騰対策】熊本県が中小企業向け特別融資限度額"5000万円" ナフサ由来塗料の入手困難など、相次ぐ相談 6月4日の定例会見で熊本県の木村知事は、次のように述べました。 熊本県 木村敬 知事「中小企業農林漁業者向け資金繰りの支援を実施します」 県に