気象庁はさきほど近畿地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より2日早い梅雨入りです。 6月4日朝から雲が広がる大阪市内。気象庁は午前11時、近畿地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より2日早く、近畿で観測史上最も早かった去年と比べると18日遅い梅雨入りです。 「嫌ですね、洗濯物が乾かない」「憂うつですね。髪の毛がうねったりとかじめじめした感じが、蒸し暑くなってしまうので」