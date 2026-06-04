アメリカ軍と陸上自衛隊の共同訓練が6月に熊本県山都町の大矢野原演習場で行われるのを前に、住民説明会が開かれました。 【写真を見る】日米共同訓練を前に住民説明会6月に大矢野原演習場で実施住民から不安の声も熊本・山都町 日米640人規模の訓練 山都町の大矢野原演習場で日米の共同訓練が行われるのは、3年連続12回目です。 6月20日から陸上自衛隊が約600人、アメリカの海兵隊と海軍の約40人が参加し、オスプレイを