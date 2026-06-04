8人組グループ・timeleszの原嘉孝が4日、都内で行われた『バレーボールネーションズリーグ2026』開幕セレモニー会見に参加した。同大会応援サポーターに就任した原が、同席した男子代表選手に気になることを質問。「エゴサってしますか」と直球に投げかけた。【写真】石川選手のアタックが直撃した原嘉孝SNSも活発な高橋藍は「流れてくるものに関しては見ます。ファンの方が撮ってくれた写真とかは見させてもらいますが、わざ