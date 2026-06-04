大分県議会の第2回定例会は今月11日に開会し、中東情勢の影響への対策費などを盛り込んだ総額およそ76億円の補正予算が提案されることになりました。 【写真を見る】大分県議会6月11日開会へ総額76億円の補正予算案や「宿泊税」条例案など提出方針 4日は県議会の議会運営委員会が開かれ、第2回定例会の会期を6月11日から26日までとすることを申し合わせました。 今回の定例会では、総額およそ76億円の補正予算が提案され、こ