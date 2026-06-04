人気レースクイーンの池永百合（30）が4日、自身のインスタグラムを更新。黒＆赤セパレートなど歴代コスチューム姿を披露した。「本日6月4日は#64号車の日/64号車ModuloNakajimaRacingを応援するModuloスマイルとして4年目！！大好きなチームを長く応援させていただけることが本当に幸せです。今シーズンこそ、64号車の優勝を見届けられますように」とつづり、スーパーGT500クラスに参戦するチームの勝利を祈願。「次戦は8