◇東京六大学フレッシュトーナメント第2日A組法大7―0東大（2026年6月4日神宮）台湾出身の李ブン勲＝リ・ブンシュン＝内野手（1年、明秀日立）が6回1死から代打で登場。今春リーグ戦2勝の法大・富田櫂成投手（1年）から右前打を放った。学生野球の聖地・神宮での“初安打”にも「チームは勝てなかったので、これからです。チームの役に立つ打撃をしたい」と平常心を強調した。台湾・新北市出身。茨城・明秀日立入学後