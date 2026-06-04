◇MLB アスレチックス 5-4 カブス(日本時間4日、リグリー・フィールド)カブス・鈴木誠也選手が約1か月ぶりとなる第8号ソロを放ちました。この日のアスレチックス戦に「4番・ライト」でスタメン出場した鈴木選手。2点ビハインドの2回、先頭打者として第1打席を迎えると、高めに入った5球目のストレートを振り抜きます。打球はそのままレフトスタンドに飛び込むソロホームランとなりました。今季はなかなか状態をあげきれず、直近2試