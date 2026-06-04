サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、パームリジェクションと傾き検知機能を搭載し、約1.5mmの極細ペン先で自然な書き心地を実現したiPad専用充電式スタイラスペン「200-PEN041」を発売した。■手を置いたまま自然に書ける快適設計本製品はパームリジェクション機能を搭載しており、画面に手のひらが触れても誤作動を抑制する。紙に文字を書くような自然な姿勢で作業できるため、長時間のメモ