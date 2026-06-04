登録者数197万人を誇るラーメン系ユーチューバーのSUSURU（すする＝33）が4日までにXを更新。ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）から指摘された苦言をめぐり、「言ってない」と否定した。堀江氏はYouTubeチャンネル「REAL VALUE」でSUSURUに苦言を呈していた。「SUSURUっていうユーチューバーがいて。あいつ相当酷いからね」と切り出した。「（堀江氏が経営する）WAGYUMAFIAのラーメンはまずいとか、わざわざ言うわけ。俺だっ