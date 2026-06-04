【プロローグβテスト】 開催期間：6月11日～6月15日 NCは、現在開発中のPC/スマートフォン向けアニメーションアクションRPG「リミットゼロブレイカーズ（LIMIT ZERO BREAKERS）」(開発：VIC GAME STUDIOS、マーケティング：KADOKAWA）について、CBT「プロローグβテスト」に参加するVTuber3名の情報を公開した。 CBT「プロローグβテスト」