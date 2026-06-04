【魔法少女ノ因習村】 2026年 発売予定 プレイ人数：1人 グッドスマイルカンパニーは、PC（Steam）/Nintendo Switch用魔法少女を吊るすADV「魔法少女ノ因習村」のストアページを公開し、Steamでのウィッシュリスト登録者数が3万人を突破したことを明らかにした。 本作は、全世界で販売本数50万本突破を記録した「魔法少女ノ魔女裁判」を手掛けるRe,AERのゲー