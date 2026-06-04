【ビジュアルアーツ：社内情報および個人情報漏えいの可能性に関するお知らせとお詫び】 6月4日 発表 ビジュアルアーツは6月4日、第三者による不正アクセスにより、同社が保有する個人情報が外部に漏洩した可能性があることを発表した。 ビジュアルアーツは、アドベンチャーゲームを手がける「Key」といった複数のブランドを抱えるメーカー。最新