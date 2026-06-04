「台風のたまご＝熱帯低気圧」発生 台湾の南西の南シナ海で「熱帯低気圧」が発生しました。熱帯低気圧は「台風のたまご」とも呼ばれ、「台風」に発達することがあるため注意が必要です。 雨・風シミュレーションでは、７日（日）から８日（月）ごろにかけて反時計回り「渦」が日本を横断する予想となっています。 まだ予想は不確実ですが、このシミュレーションでは、沖縄、九州を通り、四国、東海、近畿、関東