北九州市の6月定例議会が4日に開会し、補正予算案が提出されました。中東情勢の悪化などによる指定ゴミ袋の製造費高騰に対応するための費用が盛り込まれています。北九州市の6月定例議会には、およそ16億円を増額する今年度一般会計補正予算案が提出されました。このうち、市の指定ゴミ袋を安定的に確保するための費用として、およそ1億5000万円が計上されています。指定ゴミ袋には石油由来のナフサが使われていて、中東情勢の悪化