木星：赤丸金星：青丸2026年6月3日午後8時過ぎ岡山県総合グラウンド(岡山・北区)で撮影 写真は、6月3日午後8時過ぎ、岡山市北区の岡山県総合グラウンドで、西の空をスマートフォンで撮影したものです。“宵の明星″と呼ばれる金星と、その(向かって)左上に木星が輝いています。 金星の光はゆらめき、夜空でひときわ輝いて見えました。 ライフパーク倉敷科学センター（岡山県倉敷市）によ