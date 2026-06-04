福岡管区気象台は4日、九州北部が梅雨入りしたとみられると発表しました。4日の福岡県内は広い範囲で雨が降り、福岡市の舞鶴公園では傘を差し、アジサイの花を楽しむ人の姿が見られました。午前11時、福岡管区気象台は、九州北部が梅雨入りしたとみられると発表しました。今後1週間は、晴れる日もあるものの、前線や湿った空気の影響で、曇りや雨の日が多いとみられるためとしています。九州北部の梅雨入りは平年並みで、去年より1