JYPエンターテインメントとソニー・ミュージックの日韓合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project Season 2」から誕生したグローバル・ボーイズグループ、NEXZ。Stray Kidsに続いて、約6年ぶりにJYPから輩出されたボーイズグループというだけでも、注目必至なのは言うまでもないが、AAA『BEST NEW ARTIST』受賞や日本ゴールドディスク大賞「ベスト5ニュー・アーティスト（邦楽部門）」受賞、最新シングル『Mmchk』の初動売上