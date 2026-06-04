７日（日）放送の『新婚さんいらっしゃい！』は、先週に引き続き、番組55周年記念の2週連続企画として届ける、東京都江東区に暮らす28歳夫婦の運命的過ぎる新婚物語。2人は、同じ大阪市立大学医学部附属病院で、わずか6日違いで生まれた新婚さん。妊婦健診で母親同士が知り合い、まだお腹の中にいた頃からすでに出会っていた。 ©ABCテレビ 生後1カ月の頃には、1カ月検診をきっかけに赤ちゃん同士で初対面。両家はお互いの