東京午前のドル円は１５９円後半で円買い・ドル売りがやや優勢。イスラエルとレバノンの停戦合意を受けて原油が下落し、ドル安に振れている。ただ、レバノンのイスラム組織ヒズボラが停戦の条件である完全な戦闘停止を受け入れるのかまだ不明で、ドル売りの動きは限定的。 ユーロ円は１８５円後半、ポンド円は２１４円後半で推移し、東京時間帯の値動きは目立たず。豪ドル売りに押されて、豪ドル円は１１３．８９