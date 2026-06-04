【新興国通貨】ドルペソは１７．３０台前半でのもみ合い=メキシコペソ １７．２５－１７．４５を中心としたもみ合いが先月半ばから続くドルメキシコペソ。２日に１７．２６台を付けた後、少し戻してもみ合いとなった後、昨日の中南米市場で１７．３５台まで一時上昇。その後少し調整が入り、朝に１７．３２割れを付ける場面が見られた。 対円では９円２３銭前後での推移。２日に９円２６銭に迫った阿知、９円２５銭