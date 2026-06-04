４日前引けの日経平均株価は前営業日比１３００円３０銭安の６万７１０１円８３銭と大幅反落。前場のプライム市場の売買高概算は１０億７０７０万株、売買代金概算は５兆２２５０億円。値上がり銘柄数は３９２、対して値下がり銘柄数は１１２８、変わらずは４２銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は前日の大幅高の反動で利益確定売り圧力の強い地合いとなった。米国とイラン双方が再び軍事攻撃を強めつつあるなか、きょ