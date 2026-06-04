２日に６．７６１４元と２０２３年２月以来のドル安元高圏まで下げたドル人民元。昨日の反発の流れが今日も継続し、６．７７台半ばでの推移となっている。 対円では２日に２３．６５３円まで上値を伸ばした後、２３．６２円前後のもみ合いを経て、昨日の円高局面で２３．５４円台まで急落。その後海外市場で２３．６２円まで戻し、下げ分をいったん解消も、その後少し上値が重くなった。 USDCNY6.7740CNYJPY 23.602