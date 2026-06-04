静岡市葵区の県立中央特別支援学校に大道芸のパフォーマーたちが訪れ、全校生徒を前に大道芸を披露しました。これは大道芸を通して楽しさと感動を味わってもらおうと、静岡西ロータリークラブが創立50周年事業として行いました。2日は小学部から高等部までの全校生徒約130人を前に、大道芸人の「リズムライス」と「クラウンびば」がパフォーマンスを披露しました。学校によりますと生徒の多くは身体