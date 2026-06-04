161.09エンベロープ1%上限（10日間） 160.68ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 159.89現値 159.5010日移動平均 159.42一目均衡表・転換線 158.7721日移動平均 158.15一目均衡表・雲（上限） 157.90エンベロープ1%下限（10日間） 157.88一目均衡表・基準線 157.73100日移動平均 156.90一目均衡表・雲（下限） 156.85ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 155.4