ヤマダホールディングスとエディオンは4日、「両社が経営統合する方針」という日本経済新聞の報道に対し、「(両社が)公表したものではない。経営統合について検討していることは事実だが、現時点で決定している具体的な事項はない」とコメントを発表。 なお、両社は5日に取締役会で決議をする予定で、「今後、開示すべき事実が発生した場合には、速やかに開示する」としている。