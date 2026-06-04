台風6号から一夜。河津町で斜面が崩れ土砂が線路に流れ込んだ伊豆急行では朝から撤去作業に追われています。復旧には1週間ほどかかる見込みだということです。台風6号は3日午前中、県内に最接近し伊豆地方では線状降水帯が発生。河津町見高では伊豆急行の線路に土砂が流れ込みました。この影響で片瀬白田駅と伊豆急下田駅の間で運休となっていて、4日朝、現場では作業員たちが重機を使って土砂を取り除く復旧作業を行っていました