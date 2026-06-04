女優の泉ピン子が４日、関西テレビの「よ〜いドン！」（月〜金曜・前９時５０分）に生出演した。吉本新喜劇座長の酒井藍の「あいＬＯＶＥ田舎暮らし」で紹介した田舎物件に、ピン子は「（今）山の中に住んでいるから嫌だ」とまさかの拒否。「年取ったら都会がいい。病院もそばにあるし」と持論を展開した。また、古民家の段差の多さにも言及。「手すりとかないんだもん。危なくて。落ちたらどないするの」とぼやきまくり。ハ