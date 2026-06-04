タレントの鈴木紗理奈（４８）が４日までに自身のＳＮＳを更新。出演するドラマの撮影ショットを公開した。インスタグラムに「７月１日より放送するドラマ【おちたらおわり】に出演します。」と報告した鈴木。「憧れのタワーマンションに潜む女たちの嫉妬と裏切り。ママ友、不倫、執着、復讐（しゅう）。一度落ちたら、もう戻れない。“オンナの幸せ”を奪い合う、タワマン・ママ友バトルという女の蜜の味が詰まりまくった作品