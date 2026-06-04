近年プロデュース業にも進出しているMEGUMIさんが企画・プロデュースを担う映画『FUJIKO』が6月5日(金)よりTOHOシネマズ日比谷ほかにて全国公開となります。シングルマザーへの風当たりが強かった1970年代。様々な仕事をこなしながら逞しく娘を育てる主人公・富士子の姿を描いた本作。主演の片山友希さんにお話を伺いました。【ストーリー】舞台は、1977年の静岡。嵐がひどく停電した病院で娘・麻理を出産した富士子。母親になった