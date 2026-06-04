◆競泳▽日本選手権第１日（４日、東京アクアティクスセンター）男子５０メートルバタフライ予選が行われ、昨秋にドーピング違反で４か月間の資格停止処分を受けた日本記録保持者の２０歳、光永翔音（中大）が２３秒２８の１位で午後の決勝に進んだ。光永を巡っては、２日に日本アンチ・ドーピング機構が昨年１１月５日から４か月間、資格停止処分を下した発表。同９月の日本学生選手権の検査の際に、禁止物質である「ツロ