京都市内でクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝が展開するカフェ「ＣＬＦａｓｈｉｏｎ＆Ｃａｆｅ」で６月２日、今年のメルボルンＣ・Ｇ１（１１月３日、豪州・フレミントン競馬場、芝３２００メートル）で授与される１億円相当の金色の優勝カップが披露された。このセレモニーの様子がＹｏｕＴｕｂｅ「スポーツ報知馬トクちゃんねる」で公開され、反響を呼んでいる。「２０２６レクサスメルボルンカップツアー」で