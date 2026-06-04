粒マスタードを買ったものの、いつの間にか賞味期限切れ間近に…という方もいるのでは？ピリッとした辛みと爽やかな酸みが料理のアクセントになる粒マスタードは、冷蔵庫の身近な野菜と合わせるだけで、デリ風のおいしいひと品が完成します。あと一品ほしい時に、ぜひ試してみてくださいね。 ▼ピリッと感がクセになる！「ブロッコリーの卵マスタードマヨサラダ」 ブロッコリーとゆで卵に粒マスタードマヨをからめるだけの、お手